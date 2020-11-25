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Відсьогодні Кабмін зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину

Новость на русском → Україна, Середа 25 листопада 2020 08:06
Відсьогодні Кабмін зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Відсьогодні, 25 листопада, Кабінет міністрів зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину. Чинності набрала відповідна постанова, прийнята парламентом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ був оприлюднений 24 листопада у виданні "Голос України" і набрав чинності на наступний день після опублікування.

Мова йде про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, а саме про заборону:

  • регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському сполученні;
  • відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;
  • прийому відвідувачів у кінотеатрах;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);
  • прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах;
  • прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
  • залишати місця свого проживання.

ВР рекомендує уряду вводити на відповідній території більше одного з цих заборон виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії.

"Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів поінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання, зокрема з організації перевезень працівників до місця роботи і у зворотному напрямку", - зазначено в постанові.

Пропонується не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше таких заходів вносити до Верховної ради проект закону про державну підтримку та пільги для населення і бізнесу, які будуть відчувати негативні наслідки у зв'язку з посиленням карантину.

Нагадаємо, 17 листопада Рада підтримала відповідний проект постанови №4320.

Як писало РБК-Україна, парламентарії не змогли скасувати карантин вихідного дня.

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