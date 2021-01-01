Українцям, які повернулися з Сирії, допоможуть з адаптацією до звичайного життя, - МЗС

В Україну повернулись громадяни, які майже три роки провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії. Їм допоможуть з адаптацією до звичайного життя.

Про це йдеться в коментарі першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, який надали РБК-Україна.

"Українцям, які повернулися, буде надана допомога з адаптації до звичайного життя, зокрема із залученням можливостей Меджлісу кримськотатарського народу", - сказала вона.

За її словами, у таборах для біженців на території Сирії продовжують залишатися українські громадяни, зокрема кримські татари.

"МЗС у співпраці з Офісом президента України, іншими державними органами докладатиме усіх можливих зусиль для забезпечення їхнього повернення на Батьківщину", - додала заступниця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи повернення українців, заявив, що Україна повертатиме додому всіх своїх громадян.

"Скажу більше: якщо громадянство України є, то це вже достатня підстава для того, щоб держава мобілізувала увесь свій ресурс на допомогу", - заявив він.