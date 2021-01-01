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Вернувшимся из Сирии украинцам помогут с адаптацией к обычной жизни, - МИД

Автор: РБК-Украина

В Украину вернулись граждане, которые почти три года провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии. Им помогут с адаптацией к обычной жизни.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь с адаптацией к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа", - сказала она.

По ее словам, в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в частности крымские татары.

"МИД в сотрудничестве с Офисом президента Украины, другими государственными органами приложит все возможные усилия для обеспечения их возвращения на Родину", - добавила заместитель.

Напомним, президент Владимир Зеленский, комментируя возвращение украинцев, заявил, что Украина будет возвращать домой всех своих граждан.

"Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь", - заявил он.

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