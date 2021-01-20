Верховний суд США повідомили про загрозу вибуху. Він біля Капітолія

Верховний суд США у Вашингтоні отримав повідомлення про загрозу вибуху. Він розташований через дорогу від Капітолія, де сьогодні має відбутися інавгурація Джо Байдена.

Про це повідомив телеканал CNN.

Про отримання повідомлення про небезпеку телеканалу розповів співробітник прес-служби Верховного суду. Спочатку була інформація про те, що будівлю терміново евакуюють, однак пізніше з'ясувалося, що евакуацію скасували.

Зазначимо, що про можливе замінування Верховного суду стало відомо після того, як обраний президент США Джо Байден прибув до Капітолія, де сьогодні відбудеться його інавгурація.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден офіційно вступить на посаду 46-го президента США. За церемонією його інавгурації можна слідкувати онлайн.

Як писало РБК-Україна, 45-й президент США Дональд Трамп не братиме участі в інавгурації Байдена. Трамп напередодні церемонії інавгурації залишив Білий дім та вирушив у Флориду.