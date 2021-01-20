Інавгурація 46-го президента США Джо Байдена: онлайн

Сьогодні, 20 січня у Вашингтоні обраний президент США офіційно вступає на посаду. Інавгурація Джо Байдена проходить в обмеженому форматі через нещодавні заворушення у Капітолії і пандемію COVID-19. Всі подробиці церемонії - в матеріалі РБК-Україна.

18:13 Обраний віце-президент Камала Харріс і її чоловік Даг Емхофф з'явилися на церемонії..

18:05 На церемонії з'явився екс-віце-президент США Майк Пенс з дружиною.

17:56 Байден подякував своїй дружині.

"Я люблю тебе, Джиллі, і дуже вдячний за те, що ти зі мною в майбутній подорожі", - написав він у себе в Twitter.

17:46 Екс-президент США Барак Обама привітав Байдена. Спільне фото він опублікував в Twitter. Нагадаємо, що під час президентства Обами Байден обіймав пост віце-президента.

17:40 Пізніше в CNN уточнили, що евакуації немає, Верховний суд отримав повідомлення про загрозу вибуху.

17:37 А тим часом у Вашингтоні евакуюють Верховний суд - загроза вибуху. Він через дорогу від Капітолію.

17:32 Джо Байден з дружиною, а також керівництво Конгресу США увійшли в Капітолій.

Фото twitter com PeriodicoQuequi

17:30 Дональд Трамп разом з дружиною Меланією покинули Білий дім. Він проігнорував традицію і не запросив Джо Байдена з дружиною на чаювання, а Меланія Трамп не провела екскурсію. Крім того, Трамп відмовився надати Байдену урядовий літак. Тому новообраний президент США прилетів до Вашингтона чартерним рейсом.

17:22 Згідно з програмою дня інавгурації, офіційно церемонія інавгурації розпочнеться о 18:15, а о 19:00 новообраний президент буде приведений до присяги.

Так як цього разу захід проходить без глядачів в режимі онлайн, на Національній алеї встановили 200 тисяч прапорів США. Вони символізуют померлих від коронавирусу.

17:17 Згідно з програмою дня інавгурації, Джо Байден приїде в Капітолій о 18:00 за київським часом. Сама церемонія почнеться о 18:15, а о 19:00 новообраний президент буде приведений до присяги.

Інавгурація Байдена онлайн: де і коли дивитися трансляцію

Початок урочистих заходів у США заплановано на 12:00 20 січня (19:00 за київським часом).

В Україні інавгурацію Байдена буде транслювати "Суспільне" спільно з посольством США. Церемонію можна дивитися в прямому телеефірі UA:ПЕРШИЙ, а також на сторінках каналу в соцмережах. Ефір розпочнеться о 18:15.

Інавгурація в екстремальних умовах

Церемонія інавгурації традиційно проходить у Вашингтоні біля західного крила будівлі Капітолію.

Разом із Джо Байденом 20 січня також вступає на посаду віце-президент Камала Харріс.

Через пандемію коронавіруса було вирішено відмовитися від масових парадів, урочистих обідів і благодійних балів.

На тлі недавніх зіткнень в столиці діє режим надзвичайного стану і безпрецедентна військова мобілізація. Для охорони задіяно 21 тисячу нацгвардійців.

Вхід на Капітолійський пагорб обмежений для широкої публіки. Зведені огорожі з колючим дротом, встановлені КПП, перекриті центральні вулиці Вашингтона.

Людей закликали залишатися вдома і спостерігати за церемонією онлайн. Традиційний парад буде віртуальним.

На інавгурації будуть присутні близько тисячі осіб - члени Конгресу, високопоставлені особи, екс-президенти.

Фото: на Національній алеї розмістили 200 тисяч прапорів. Вони символізують американців, які не зможуть потрапити на інавгурацію (twitter.com/JakeLobin)

Програма заходів

Під час самої церемонії разом із Джо Байденом на сцені будуть присутні члени його родини. Новообраний президент дасть присягу на Біблії і потім виступить з інавгураційною промовою.

Після приведення до присяги глава держави, перша леді і віце-президент здійснять огляд військ.

Потім кортеж попрямує до Білого дому в супроводі військових всіх видів збройних сил, оркестру армії США і почесної варти. Всі заходи відбуватимуться при дотриманні соціальної дистанції.

Замість громадянського параду на Пенсільванія-авеню пройде віртуальний парад "Parade Across America". Це телетрансляція, під час якої виступлять представники спільнот із різних штатів, відомі американці.

О 20:30 за місцевим часом почнеться онлайн-шоу "Celebrating America", його проведе Том Хенкс. На глядачів чекають виступи Джастіна Тімберлейка, Джона Бон Джові, Foo Fighters, Джона Легенда, Демі Ловато, Керрі Вашингтон.

Учасники та гості церемонії

Національний гімн США під час інавгурації біля Капітолію виконає Леді Гага, яка підтримувала Джо Байдена протягом всієї президентської кампанії. З сольною програмою виступлять Дженніфер Лопес і кантрі-виконавець Гарт Брукс.

У церемонії також візьмуть участь молода поетеса Аманда Горман, президент Міжнародної асоціації пожежників Андреа Холл, давні друзі сім'ї Байденів - священик-єзуїт Лео О'Донован і пастор африканської методистської церкви Сильвестр Бімен.

Фото: учасники інавгурації (twitter.com/BidenInaugural)

Як заявили в інавгураційному комітеті, учасники церемонії "відображають чітку картину великої різноманітності великої нації" і є прихильниками поглядів президента "на нову главу в американській історії".

Під час покладання квітів до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі до Джо Байдена приєднаються Барак і Мішель Обама, Джордж і Лора Буш, Білл і Хілларі Клінтон.

Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації Байдена. 45-й президент разом із сім'єю 20 січня залишить Білий дім на вертольоті і попрямує в свою приватну резиденцію у Флориді.

Надзвичайні заходи безпеки у Вашингтоні

З 11 січня в столиці США діє надзвичайний стан. Після масових акцій протесту і штурму Капітолію у Вашингтоні введено посилені заходи з охорони правопорядку.

У центрі міста створено "периметр безпеки" з контрольно-пропускними пунктами, перекриті вулиці, встановлені огорожі і бетонні блоки. До 21 січня закриті для відвідування Національна алея, територія навколо Білого дому і всі головні визначні пам'ятки.

Майданчик зі сценою біля Капітолію, де запланована офіційна церемонія, огороджений парканом. Прохід на Капітолійський пагорб для публіки закритий, потрапити на захід можна тільки за спеціальними квитками.

Для забезпечення безпеки задіяно понад 20 тисяч військовослужбовців. Нацгвардійці в будівлі Капітолію і по його периметру озброєні.

Загроза зриву інавгурації

Перед інавгурацією ФБР попередило правоохоронців про можливі акції протесту ультраправих сил - прихильників Трампа. Бюро зафіксувало заклики до збройних мітингів 20 січня у Вашингтоні і в столицях всіх штатів.

Також служба безпеки Конгресу повідомила про ризик збройного нападу на Капітолій, Білий дім і будівлю Верховного суду в день інавгурації Байдена.

Крім того, прихильники Трампа в соцмережах закликали до зриву церемонії. Екстремісти в месенджерах поширювали інформацію про організацію збройного мітингу а також про те, як виготовити саморобну зброю.

Нагадаємо, 6 січня учасники акції на підтримку Дональда Трампа штурмували Капітолій, де на той момент проходило встановлення результатів виборів. В результаті заворушень п'ятеро людей загинули, засідання було зірвано. Конгрес зміг продовжити роботу тільки через кілька годин.

Біографія Джо Байдена

Джозефу Байдену 78 років - він стане найстаршим главою держави в американській історії. Народився 20 листопада 1942 року в Скрантоні (Пенсільванія). Закінчив Делаверський університет (бакалавр історії і політології), а також отримав ступінь доктора права в юридичній школі Університету Сіракуз. Є членом Демократичної партії.

У 1973 році Байден став сенатором штату Делавер, працював на цій посаді протягом 35 років. Також очолював судовий комітет в Сенаті з 1987 по 1995-й, тричі переобирався головою Комітету з питань зовнішньої політики верхньої палати Конгресу.

Після перемоги на виборах Барака Обами в 2009 році Джозеф Байден зайняв посаду віце-президента США, був повторно обраний віце-президентом в 2012-му ще на 4 роки.

Під час передвиборної кампанії 2020 року Джо Байдена висунули кандидатом у президенти від Демократичної партії. На загальному голосуванні 3 листопада він набрав 81,3 млн голосів - найбільший рівень підтримки американців із виборів 1932 року.

На Колегії вибірників Байден отримав 306 голосів, а його опонент Дональд Трамп - 232. 7 січня 2021 Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена - він став 46-м президентом США.