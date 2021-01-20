Трамп покинув Білий дім

Дональд Трамп разом з родиною залишив резиденцію президента в Білому домі. Він вважається президентом до 12:00 за місцевим часом, після чого на посаду президента вступить Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію в YouTube.

Трамп залишив Білий дім на вертольоті. Спочатку 45-й президент США попрямує на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд, де відбудеться церемонія його прощання. Звідти він планує відправитися у свою приватну резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

Церемонія від'їзду Трампа супроводжуватиметься традиційним військовим салютом з 21 гармати.

Фото: Трамп залишає Білий дім (instagram com whitehouse)

Дональд Трамп є 45-м президентом США, зайнявши цю посаду 20 січня 2017 року. Під час осінніх президентських виборів він програв демократу Джо Байдену.

За час свого президентства Трампу двічі намагалися оголосити імпічмент. Першу процедуру Палата представників ініціювала 24 вересня 2019 року. Трампа звинуватили у тиску на президента України Володимира Зеленського з метою відновити розслідування проти сина Джо Байдена Хантера. У лютому 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

Друга процедура імпічменту була ініційована 13 січня у зв'язку зі штурмом Капітолію. Тоді прихильники Трампа влаштували масштабні заворушення і увірвалися в будівлю Конгресу. У результаті зіткнень загинули 5 осіб, з них 1 поліцейський.

Відзначимо, на цей час Байден разом з Камалj. Харріс, яка займе пост віце-президента США, за традицією, направляються на церковну службу. Опівдні Байден і Харріс будуть приведені до присяги.