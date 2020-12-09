Венеціанська комісія опублікувала рішення по КСУ

Венеціанська комісія опублікувала Спільний терміновий висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020. Документ представлять на схвалення на пленарному засіданні 11 грудня.

Висновок опубліковано на сайті Венеціанської комісії.

В документі йдеться, що боротьба з корупцією є важливим елементом

держави, але також відзначається роль поваги до Конституції.

"Вони йдуть пліч о пліч. Парламент і виконавча влада повинні поважати роль

Конституційного суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення", - йдеться у рішенні.

Зокрема, Венеціанська комісія рекомендувала відновити скасовану Конституційним судом України статтю, яка передбачала покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський попросив оцінити, чи дотримувався КСУ всіх вимог, коли приймав своє рішення.

Пізніше в Офісі президента заявляли, що Венеціанська комісія може дати висновок до 10 грудня.