Венеціанська комісія дала рекомендації щодо реформи КСУ

Венеціанська комісія опублікувала ще один висновок щодо ситуації з Конституційним судом України. У ньому рекомендують Верховній раді чіткіше прописати ситуації, в яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду - конкретно вказувати причини неконституційності того чи іншого закону.

Про це йдеться в тексті заяви комісії.

У ньому сказано, що рішення, прийняті КСУ щодо антикорупційних статей, стали індикатором необхідності реформи суду.

У зв'язку з цим, комісія посилається на своє рішення від 2016 року по законопроекту про КСУ. Серед нових рекомендацій заклик до парламенту більш чітко сформулювати наміри обмежити обсяг сфер Конституційного суду з конкретних питань.

Комісія радить зобов'язати КС вказувати конкретні причини визнання неконституційним кожного положення закону. Процедура повинна визначатися законом про суд з більш докладними деталями.

Справи в суді можуть відновлювати тільки у разі встановлення кримінальної відповідальності у зв'язку з певним рішенням. Комісія рекомендує більш чітко визначити поняття "конфлікту інтересів", вказати ситуації, в яких визначається фінансовий конфлікт інтересів, особливо в ситуації наявності протоколів НАЗК або початку розслідування НАБУ.

Рекомендується чітко обґрунтовувати рішення про відводи і самовідводи суддів або в основному рішенні суду, або окремою процесуальною постановою. Також необхідно зменшити кількість необхідних для кворуму суддів у разі, якщо звичайний кворум неможливий через відвід суддів.

Парламенту рекомендується ухвалити закон, який роз'яснює наслідки для суддів КСУ порушення закону про відкликання, включаючи ситуації з дисциплінарними виробництвами щодо суддів.

Комісія закликає створити орган з відбору суддів Конституційного суду з наявністю в ньому міжнародних експертів з прав людей та представників громадянського суспільства, що дозволить гарантувати моральні та професійні якості кандидатів. Також процедура прийняття рішення щодо неконституційності того чи іншого закону повинна враховувати можливість підтвердження Великою палатою суду за запитом президента або Верховної ради.

Рекомендується залишити за Конституційним судом право визначати додаткові деталі процедур в окремих власних процедурних документах.

Поточні вакансії в КСУ слід заповнювати тільки після поліпшення системи призначень, в якій буде передбачено перевіряючий орган (орган з відбору суддів). Через це необхідно створити систему добору суддів як можна швидше.

Судді Конституційного суду за квотою Ради повинні обиратися кваліфікованою більшістю, з конституційною поправкою на пізньому етапі. "Корисним" комісія називає міру, за якої нові судді КСУ пройшли спеціальну і міжнародну перевірку щодо тлумачення конституційних питань.

Конституційному суду рекомендується вести себе стримано, якщо змінені положення законів будуть оскаржені в суді. Венеціанська комісія готова допомогти в цьому та з інших питань.

Нагадаємо, в середу Венеціанська комісія опублікувала перший висновок щодо ситуації з Конституційним судом. Зокрема, комісія рекомендувала відновити скасовану Конституційним судом України статтю, яка передбачала покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.