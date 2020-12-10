Венецианская комиссия дала рекомендации по реформе КСУ

Венецианская комиссия опубликовала еще один вывод по ситуации с Конституционным судом Украины. В нем рекомендуют Верховной раде четче прописать ситуации, в которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда - конкретно указывать причины неконституционности того или иного закона.

Об этом идет речь в тексте заявления комиссии.

В нем сказано, что решения, принятые КСУ по антикоррупционным статьям, стали индикатором необходимости реформы суда.

В связи с этим, комиссия ссылается на свое решение от 2016 года по законопроекту о КСУ. Среди новых рекомендаций призыв к парламенту более четко сформулировать намерения ограничить объем сфер Конституционного суда по конкретным вопросам.

Комиссия советует обязать КС указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона. Процедура должна определяться законом о суде с более подробными деталями.

Дела в суде могут возобновлять только в случае установления уголовной ответственности в связи с определенным решением. Комиссия рекомендует более четко определить понятие "конфликта интереса", указать ситуации, в которых определяется финансовый конфликт интересов, особенно в ситуации наличия протоколов НАПК или начала расследования НАБУ.

Рекомендуется четко обосновывать решения об отводах и самоотводах судей либо в основном решении суда, либо отдельным процессуальным постановлением. Также необходимо уменьшить количество необходимых для кворума судей в случае, если обычный кворум невозможен из-за отвода судей.

Парламенту рекомендуется принять закон, разъясняющий последствия для судей КСУ нарушения закона об отзыве, включая ситуации с дисциплинарными производствами в отношении судей.

Комиссия призывает создать орган по отбору судей Конституционного суда с наличием в нем международных экспертов по правам человеков и представителей гражданского общества, что позволит гарантировать моральные и профессиональные качества кандидатов. Также процедура принятия решения о неконституционности того или иного закона должна учитывать возможность подтверждения Большой палатой суда по запросу президента или Верховной рады.

Рекомендуется оставить за Конституционным судом право определять дополнительные детали процедур в отдельных собственных процедурных документах.

Текущие вакансии в КСУ следует заполнять только после улучшения системы назначений, в которой будет предусмотрен проверяющий орган (орган по отбору судей). Из-за этого необходимо создать систему отбора судей как можно скорее.

Судьи Конституционного суда по квоте Рады должны избираться квалифицированным большинством, с конституционной поправкой на позднем этапе. "Полезной" комиссия называет меру, при которой новые судьи КСУ прошли специальную и международную проверку по толкованию конституционных вопросов.

Конституционному суду рекомендуется вести себя сдержанно, если измененные положения законов будут обжалованы в суде. Венецианская комиссия готова помочь в этом и прочих вопросах.

Напомним, в среду Венецианская комиссия опубликовала первый вывод по ситуации с Конституционным судом. В частности, комиссия рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.