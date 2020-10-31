Венеціанська комісія та GRECO виступили проти звільнення суддів КСУ

Припинення повноважень суддів Конституційного суду, навіть з поважної причини, є кричущим порушенням Основного закону та принципу поділу влади. Порушення Конституції не може привести до поваги верховенства закону.

Про це йдеться у спільному листі Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO) до спікера ВР Дмитра Разумкова.

В організаціях заявили, що повністю згодні з важливістю забезпечення суспільної довіри до Конституційного суду, адже він грає важливу роль хранителя Основного закону та арбітру розділення влади.

"Довіра не означає відсутності незалежності. Навпаки, Конституційний суд може користуватися довірою інших державних інститутів і громадськості тільки в тому випадку, якщо він дійсно незалежний", - наголошується в листі.

Організації закликають українську владу розглянути несприятливі, глибокі і довгострокові наслідки для України від поспішного рішення про звільнення суддів Конституційного суду.

"Ми закликаємо вас вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для вашої країни", - йдеться в листі.

Нагадаємо, після рішення КСУ щодо декларування президент України Володимир Зеленський вніс до Ради проект закону про припинення повноважень всіх конституційних суддів.

Пізніше представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав пропозицію Зеленського такою, що відповідає цінностям Конституції.