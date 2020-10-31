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Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Прекращение полномочий судей Конституционного суда, даже по уважительной причине, является вопиющим нарушением Основного закона и принципа разделения властей. Нарушение Конституции не может привести к уважению верховенства закона.

Об этом говорится в совместном письме Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к спикеру ВР Дмитрия Разумкова.

В организациях заявили, что полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду, ведь он играет важную роль хранителя Основного закона и арбитра разделения властей.

"Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый", - отмечается в письме.

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Организации призывают украинскую власть рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины от поспешного решения об увольнении судей Конституционного суда.

"Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны", - говорится в письме.

Напомним, после решения КСУ по декларированию президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех конституционных судей.

Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал предложение Зеленского соответствующим ценностям Конституции.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныувольнениеВенецианская комиссия