ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Венедіктова заявила, що у справі ПриватБанку будуть нові підозри

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 13:38
Венедіктова заявила, що у справі ПриватБанку будуть нові підозри Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова впевнена, що в справі "ПриватБанку" будуть нові підозри. У цій справі немає ніякої політичної підоснови.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Другий і третій пішли. Точний рахунок матчу - таємниця слідства. Підкреслюю - ніякої політики, ніяких зволікань, тільки докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм", - зазначила Венедиктова.

Вона також порадила приготуватися іншим свідкам у справі "ПриватБанку", на діяльність яких правоохоронні органи закривали очі.

Нагадаємо, станом на сьогодні підозри оголосили трьом колишнім топ-менеджерам "ПриватБанку".

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах назвало імена підозрюваних. Ними стали екс-голова правління Олександр Дубілет, колишній начальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна, а також колишній перший заступник голова правління Володимир Яценко.

Останнього напередодні українські правоохоронці зняли з чартерного рейсу. Яценко намагався вилетіти до Австрії, але літак розвернули і посадили в аеропорту "Бориспіль". За словами генпрокурора, він намагався втекти після того, як йому "злили" інформацію про підозру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ПриватБанк подозрение Ірина Венедіктова
NEWS
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні