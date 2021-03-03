Вакцина Covishield ідентична AstraZeneca, - посол Британії

Закуплена Україною вакцина від COVID під назвою Covishield ідентична тій, яку розробили компанія AstraZeneca і Оксфордський університет. Covishield - це тільки ліцензійна назва.

Про це у Twitter повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, використовувані Україні, відрізняються за формулою, категорично неправильне", - зазначила Сіммонс.

Нагадаємо, раніше про це говорив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"AstraZeneca законтрактувала потужності в Китаї та Індії. Serum Institute - це зрозуміло, тому що це найбільший виробник вакцин у світі. У Південній Кореї, Таїланді, навіть в Росії. Коли ми в серпні почали переговори, то вони нам пропонували поставки з Ярославля, де у них завод", - зазначив міністр.

Напередодні вакциною Covishield прищепився президент України Володимир Зеленський. Він також зазначив, що вакцина дозволить повернутися до нормального життя.