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Степанов: європейська та індійська AstraZeneca - це однакові COVID-вакцини

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 20:42
Степанов: європейська та індійська AstraZeneca - це однакові COVID-вакцини Фото: вакцинація від коронавірусу в Україні (koda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca, вироблена в Індії і доставлена в Україну під локальною назвою Covishield, абсолютно ідентична з препаратом, який постачають в Великобританії і в Євросоюзі. У них немає ніяких відмінностей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що у світі всі великі виробники вакцин від COVID підписали контракти з виробничим потужностям в різних країнах світу, коли стали зрозумілі масштаби пандемії. І у всіх випадках немає відмінностей у вироблених препарати в різних частинах світу.

"AstraZeneca законтрактувала дві потужності в Китаї, в Індії. Serum Institute - це зрозуміло, тому що це найбільший виробник вакцин у світі. У Південній Кореї, Таїланді, навіть у Росії. Коли ми в серпні почали переговори, то вони нам пропонували поставки з Ярославля, де у них завод. Вся вакцина абсолютно однакова, незалежно від місця виробництва. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові", - сказав міністр.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що китайська компанія Sinovac, за контрактом, повинна поставити вакцину від коронавірусу в Україну до 6 березня. Проте, міністр вважає, що терміни поставки вакцини будуть зміщені.

Відомо, що міжнародний альянс GAVI назвав розмір першої партії вакцини від коронавірусу для України в рамках механізму COVAX. В рамках першої партії в Україну надійде понад 1,8 мільйона доз вакцин компаній Pfizer і AstraZeneca.

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