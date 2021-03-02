Степанов: європейська та індійська AstraZeneca - це однакові COVID-вакцини
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca, вироблена в Індії і доставлена в Україну під локальною назвою Covishield, абсолютно ідентична з препаратом, який постачають в Великобританії і в Євросоюзі. У них немає ніяких відмінностей.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він зазначив, що у світі всі великі виробники вакцин від COVID підписали контракти з виробничим потужностям в різних країнах світу, коли стали зрозумілі масштаби пандемії. І у всіх випадках немає відмінностей у вироблених препарати в різних частинах світу.
"AstraZeneca законтрактувала дві потужності в Китаї, в Індії. Serum Institute - це зрозуміло, тому що це найбільший виробник вакцин у світі. У Південній Кореї, Таїланді, навіть у Росії. Коли ми в серпні почали переговори, то вони нам пропонували поставки з Ярославля, де у них завод. Вся вакцина абсолютно однакова, незалежно від місця виробництва. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові", - сказав міністр.
Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що китайська компанія Sinovac, за контрактом, повинна поставити вакцину від коронавірусу в Україну до 6 березня. Проте, міністр вважає, що терміни поставки вакцини будуть зміщені.
Відомо, що міжнародний альянс GAVI назвав розмір першої партії вакцини від коронавірусу для України в рамках механізму COVAX. В рамках першої партії в Україну надійде понад 1,8 мільйона доз вакцин компаній Pfizer і AstraZeneca.