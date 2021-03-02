Степанов: європейська та індійська AstraZeneca - це однакові COVID-вакцини

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca, вироблена в Індії і доставлена в Україну під локальною назвою Covishield, абсолютно ідентична з препаратом, який постачають в Великобританії і в Євросоюзі. У них немає ніяких відмінностей.

Він зазначив, що у світі всі великі виробники вакцин від COVID підписали контракти з виробничим потужностям в різних країнах світу, коли стали зрозумілі масштаби пандемії. І у всіх випадках немає відмінностей у вироблених препарати в різних частинах світу.

"AstraZeneca законтрактувала дві потужності в Китаї, в Індії. Serum Institute - це зрозуміло, тому що це найбільший виробник вакцин у світі. У Південній Кореї, Таїланді, навіть у Росії. Коли ми в серпні почали переговори, то вони нам пропонували поставки з Ярославля, де у них завод. Вся вакцина абсолютно однакова, незалежно від місця виробництва. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові", - сказав міністр.