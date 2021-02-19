Звільнення Ситника і справа НАБУ проти Степанова: влада заперечує зв'язок

Радник голови ОП Михайло Подоляк в коментарі виданню розповів, що є необхідність усунути невідповідності між Конституцією і нормами закону про НАБУ. І тільки через це був створений цей законопроект.

"Можна як завгодно оцінювати рішення Конституційного суду (щодо закону про НАБУ, - ред.), але вони вимагають від законодавчого органу відповідної реакції. Власне Кабінет міністрів підготував законопроект - вже другий на цю тему", - розповів він.

У свою чергу, міністр юстиції Денис Малюська уточнив РБК-Україна, що законопроект був готовий ще 27 січня, а справу проти керівництва МОЗ відкрили на початку лютого.

За його словами, документ тоді ж був переданий експертам МВФ і у нього вже була норма про відсторонення Ситника з посади.