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Звільнення Ситника і справа НАБУ проти Степанова: влада заперечує зв'язок

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

На початку лютого НАБУ відкрило справу за фактом можливих зловживань керівництва МОЗ при закупівлі у Китаю вакцин від коронавірусу. Влада заперечує зв'язок між законопроектом про НАБУ і кримінальною справою проти Максима Степанова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що чекає НАБУ".

Радник голови ОП Михайло Подоляк в коментарі виданню розповів, що є необхідність усунути невідповідності між Конституцією і нормами закону про НАБУ. І тільки через це був створений цей законопроект.

"Можна як завгодно оцінювати рішення Конституційного суду (щодо закону про НАБУ, - ред.), але вони вимагають від законодавчого органу відповідної реакції. Власне Кабінет міністрів підготував законопроект - вже другий на цю тему", - розповів він.

У свою чергу, міністр юстиції Денис Малюська уточнив РБК-Україна, що законопроект був готовий ще 27 січня, а справу проти керівництва МОЗ відкрили на початку лютого.

За його словами, документ тоді ж був переданий експертам МВФ і у нього вже була норма про відсторонення Ситника з посади.

Зазначимо, посольства G7 стурбовані законопроектом про звільнення Ситника.

Раніше повідомлялося, що директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити. У законопроекті про НАБУ є така норма.

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