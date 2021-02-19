Увольнение Сытника и дело НАБУ против Степанова: власти отрицают связь

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию рассказал, что есть необходимость устранить несоответствия между Конституцией и нормами закона о НАБУ. И только по этому был создан этот законопроект.

"Можно как угодно оценивать решения Конституционного суда (относительно закона о НАБУ, - ред.), но они требуют от законодательного органа соответствующей реакции. Собственно Кабинет министров и подготовил законопроект - уже второй на эту тему", - рассказал он.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська уточнил РБК-Украина, что законопроект был готов еще 27 января, а дело против руководства Минздрава открыли в начале февраля.

По его словам, документ тогда же был передан экспертам МВФ и в нем уже была норма об отстранении Сытника от должности.