Звільнення суддів КСУ відповідає цінностям Конституції, - Веніславський

Законопроект про перезавантаження роботи Конституційного суду відповідає цінностям Конституції України. Особливо в ситуації, що склалася.

Про це заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Він зазначив, що виконання рішень суду призведе до того, що всі дії по антикорупційному законодавству надалі будуть визнані незаконними.

"В екстраординарних умовах, в яких опинилася держава в результаті ухвалення рішення КСУ № 13-р, рішення президента України запропонувати Верховній раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України", – підкреслив Веніславський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект "Про відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства". У ньому пропонується визнати неправосудними (нікчемними) рішення КСУ за статтями, пов'язаними з антикорупційною діяльністю, і звільнити весь склад суду.

Законопроект, внесений президентом як невідкладний, буде розглянуто фракцією "Слуги народу" 2 листопада. В КСУ заявили, що цей документ має ознаки перевороту.