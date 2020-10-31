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Увольнение судей КСУ соответствует ценностям Конституции, - Вениславский

Автор: Роман Тверденко

Законопроект о перезагрузке работы Конституционного суда соответствует ценностям Конституции Украины. Особенно в сложившейся ситуации.

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Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он отметил, что выполнение решений суда приведет к тому, что все действия по антикоррупционному законодательству в дальнейшем будут признаны незаконными.

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", – подчеркнул Вениславский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "О восстановлении доверия общества к конституционному судопроизводству". В нем предлагается признать неправосудными (никчемными) решения КСУ по статьям, связанными с антикоррупционной деятельностью, и уволить весь состав суда.

Законопроект, внесенный президентом как неотложный, будет рассмотрен фракцией "Слуги народа" 2 ноября. В КСУ заявили, что этот документ имеет признаки переворота.

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