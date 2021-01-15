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Українці будуть ходити в масках до кінця 2021 року, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 14:52
Українці будуть ходити в масках до кінця 2021 року, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України не планує скасовувати масковий режим. Уряд в Україні не планує скасовувати карантин у вигляді носіння масок і соціальної дистанції.

Про це заявив в ефірі "Сніданку з 1+1" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, такі обмеження діятимуть до кінця 2021 року.

"Поставки вакцини від COVID-19 очікуються в лютому-березні. На вакцинацію треба час. Тому миття рук, соціальна дистанція і масковий режим залишаться актуальними до кінця року", - зазначив прем'єр-міністр.

Також він заявив, що уряд України не буде продовжувати локдаун в країні після 24 січня. При цьому в подальшому очікується збільшення захворюваності COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я не буде наполягати на тому, щоб жорсткий карантин було продовжено після 25 січня. Очікується, що Україна перейде на адаптивний карантин.

Нагадаємо, Денис Шмигаль назвав 8 січня оптимальною датою початку посиленого карантину. На його думку, він дозволить зупинити поширення коронавірусу.

Про перехід на адаптивний карантин вже заявляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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