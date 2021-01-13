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Шмигаль про локдаун: січень найбільш оптимальна дата

Новость на русском → Київ, Середа 13 січня 2021 15:14
Шмигаль про локдаун: січень найбільш оптимальна дата Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 8 січня, коли стартував січневий локдаун, є найбільш оптимальною датою. За його словами, це допоможе зупинити поширення коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу.

Шмигаль вважає, що закриття України на карантин у грудні було важче економічно.

"Старт посилення карантину з 8 січня найбільш оптимальна дата. Це період, коли є можливість не допустити поширення вірусу після свят та розірвати ланцюг захворюваності", - заявив він.

Нагадаємо, Кабмін ввів локдаун з 8 по 24 січня через коронавірус. На цей період на діяльність ряду сфер введені жорсткі обмеження.

Раніше повідомлялося, що Україна серед країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.

Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що влада планує повернути адаптивний карантин після закінчення січневого локдауну. Загалом режим карантину в Україні встановлено до 28 лютого.

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