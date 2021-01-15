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Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Пятница 15 января 2021 14:52
Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины не планирует отменять масочный режим. Правительство в Украине не планирует отменять карантин в виде ношение масок и социальной дистанции.

Об этом заявил в эфире "Сниданка с 1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, такие ограничения будут действовать до конца 2021 года.

"Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года", - отметил премьер-министр.

Также он заявил, что правительство Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января. При этом в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения не будет настаивать на том, чтобы жесткий карантин был продлен после 25 января. Ожидается, что Украина перейдет на адаптивный карантин.

Напомним, Денис Шмыгаль назвал 8 января оптимальной датой начала ужесточенного карантина. По его мнению, он позволит остановить распространение коронавируса.

О переходе на адаптивный карантин уже заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

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