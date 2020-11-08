ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням усіх сторін, - Кравчук

Новость на русском → Київ, Неділя 08 листопада 2020 17:02
ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням усіх сторін, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підготує єдиний план врегулювання на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін. Очікується, що такий план може з'явитися до 10 листопада.

Про це в інтерв'ю ТАСС розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Він зазначив, що Україна передала ОБСЄ свій план врегулювання конфлікту в четвер, 5 листопада. Після цього має бути підготовлений єдиний документ з урахуванням позицій всіх сторін.

"Цей документ не український, не російський, не авторства ОРДЛО. А це буде документ Тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау (представник ОБСЄ в ТКГ, - ред.) підготувала доручення пану П'єру Морелю - це посол з політичних питань в системі мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати", - додав Кравчук.

Він також висловив сподівання, що погоджений план з'явиться до наступного засідання ТКГ 10 листопада.

"Є завдання підготувати всебічно продуманий, з урахуванням інтересів усіх сторін, і насамперед ОРДЛО, документ, який відкриє дорогу до миру і відродження життя на цих територіях", - підкреслив він.

Кравчук також відзначив, якщо домовленості будуть досягнуті, погоджена дорожня карта може бути підписана всіма сторонами ТКГ.

Нагадаємо, раніше Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій щодо Донбасу", який передбачає розпуск самопроголошених "республік".

Кравчук також упевнений, що мінські угоди в черговості 2015 року виконати неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ОБСЄ Донбас Кравчук
NEWS
Мінські угоди в почерговості 2015 року виконати неможливо, - Кравчук
Лера Полищукредактор стрічки новин Мінські угоди в почерговості 2015 року виконати неможливо, - Кравчук
DAILY
Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори