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Кулеба пояснив, чого Україна чекає від Росії щодо плану миру на Донбасі

Новость на русском → Київ, Понеділок 09 листопада 2020 13:56
Кулеба пояснив, чого Україна чекає від Росії щодо плану миру на Донбасі Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що мирний план по Донбасу може викликати суперечки між Україною і Росією. Ці суперечки в єдине ціле повинні звести представники ОБСЄ.

Про це Кулеба заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, Російська Федерація хоче максимально затягнути процес врегулювання конфлікту і деокупацію території і отримати свої бонуси.

"Я можу припустити, що у них буде безліч питань до цього плану дій", - сказав Кулеба.

Також міністр додав, що українська сторона в Тристоронньої контактній групі стала більш активною.

"З обранням президента Зеленського Україна змінила стратегію поведінки в Тристоронньої контактній групі і стала проактивного, почала висувати нові ініціативи і задавати темп дискусій. Чи не відбиватися, а задавати темп, тиснути. План дій - це черговий елемент цієї політики, тобто нова ініціатива, нові пропозиції ", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що Україні вигідніше, щоб Росія обговорювала українські пропозиції, а не нав'язували свої.

Нагадаємо, минулого тижня українська делегація в ТКГ представила п'ять головних пунктів плану дій по Донбасу.

Як пояснив в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, український план врегулювання на Донбасі увійде пункт про те, що Росія повинна скасувати укази про спрощене отримання громадянства

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