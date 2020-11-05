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Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР"

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 14:51
Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР" Фото: Олексій Резніков (facebook com)
Автор: Владислав Красінський, Анастасия Рокитна

Україна підготувала план по досягненню миру на Донбасі. Цей план передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР".

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, в переговорах з 2014 року беруть участь представники бойовиків та їхні підписи стоять під мінськими угодами. Вони називають себе керівниками невизнаних формувань.

"І звичайно ж у нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань", - сказав Резніков.

Зазначимо, сьогодні голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про створення плану по досягненню миру на Донбасі. В цьому плані є ряд вимог, зокрема, демілітаризація Донбасу.

Нагадаємо, Кравчук заявив, що Україна запропонує створення Вільної економічної зони на Донбасі.

Також повідомлялося, що Україна планує провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" не пізніше 15 грудня 2020 року.

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на план України по досягненню миру на Донбасі. У Кремлі вважають, що демілітаризація регіону і передача кордону розходяться з мінськими домовленостями.

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