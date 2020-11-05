Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР"

Украна подготовила план по достижению мира на Донбассе. Это план предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, в переговорах с 2014 года участвуют представители боевиков и их подписи стоят под минскими соглашениями. Они називают себя руководителями непризнанных формирований.

"И конечно же в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", - сказал Резников.

Отметим, сегодня глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о создании плана по достижению мира на Донбассе. В этом плане ряд требований, в частности, демилитаризация Донбасса.

Напомним, Кравчук заявил, что Украина предложит создание Свободной экономической зоны на Донбассе.

Также сообщалось, что Украина планирует провести обмен пленными в формате "всех на всех" не позднее 15 декабря 2020 года.

У президента России Владимир Путина отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе. В Кремле считают, что демилитаризация региона и передача границы расходятся с минскими договоренностями.