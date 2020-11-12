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В Украине усиливают карантинный контроль в электричках

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 13:58
В Украине усиливают карантинный контроль в электричках Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках. УЗ поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

В УЗ отметили, что в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество проводников и работников военизированной охраны для контроля.

Какие правила действуют в поезде: строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.

Напомним, из-за усиления карантина на выходные в Украине люди выходят на массовые протесты.

Вместе с тем, Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.

Отметим, в Украине сегодня впервые более 11 тысяч случаев коронавируса.

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