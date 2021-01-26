Штрафы за нарушение пожарной безопасности могут возрасти до 10 тысяч гривен

Верховная рада взялась за повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 ВР одобрила за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За него проголосовали 265 депутатов.

Штрафовать будут за нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности, в частности, использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Размеры штрафов

Закон предлагает штраф для граждан в размере от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов (510-1700 грн) и для должностных лиц, а также физических лиц-предпринимателей - от 50 до 200 НМДГ (850-3400 грн).

Сейчас же штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

За хоздеятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожбезопасности бизнес хотят штрафовать на сумму от 150 до 200 НМДГ (2550-3400 грн), а это вдвое выше действующих штрафов.

Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 200 до 600 минимумов (3400-10200 грн), вместо штрафа от 51 до 119 грн.

Кроме того, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для граждан от 60 до 200 НМДГ (1020-3400 грн) и для должностных лиц и ФОП - от 100 до 500 НМДГ (1700-8500 грн).

Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Напомним, в начале октябре экологический комитет рекомендовал ВР одобрить этот законопроект.

Как писало РБК-Украина, 23 января в Украине был государственный траур из-за пожара в Харькове. В результате трагедии умерли 15 человек.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщал, что причиной пожара стало короткое замыкание в проводке.