В Україні вважають рішення Молдови щодо російської мови небезпечним для регіону

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав небезпечним для регіону рішення Молдови про підвищення статусу російської мови. За його словами, Росія не хоче втрачати вплив в регіоні.

Про це Данілов заявив під час онлайн-зустрічі з главою Бюро нацбезпеки Польщі Павелом Солоха, передає прес-служба РНБО.

Під час спілкування сторони обговорили безпеку в регіоні на тлі кризи в Білорусі і ситуації після виборів в Молдові.

"РФ не бажає втрачати вплив. Вчорашнє рішення парламенту Молдови про визнання російської мови мовою міжнаціонального спілкування є дуже небезпечним", - заявив Данілов.

Нагадаємо, вчора парламент Молдови прийняв закон про підвищення статусу російської мови. Закон є ініціативою чинного президента Ігоря Додона, який найближчим часом поступиться посадою Майї Санду.

Раніше Данілов повідомляв, що кризова ситуація в Білорусі залишається викликом для України через фактор російського гібридного впливу.

Відзначимо, в кінці липня Україна, Польща і Литва створили платформу "Люблінський трикутник" для політичного, економічного і соціального співробітництва. В кінці жовтня Данилов заявив, що учасники "Люблінського трикутника" активізують співпрацю в сфері безпеки через можливе посилення впливу в регіоні з боку РФ.