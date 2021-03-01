В Україні з'явиться "суд в смартфоні": що це буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для влади є викликом усунення зловживань та забезпечення прозорості суддів. Дієвим кроком може стати IT-рішення.

Про це президент заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30" .

Зеленський зазначив, що буде аналогія "держави в смартфоні".

"Ми прагнемо і обов'язково створимо "суд в смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживання", - зазначив він.

За його словами, важлива участь українців в здійсненні правосуддя. Зокрема, мова йде про суд присяжних.