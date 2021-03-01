В Украине появится "суд в смартфоне": что это будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.

Об этом президент заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30" .

Зеленский отметил, что будет аналогия "государства в смартфоне".

"Мы стремимся и обязательно создадим "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", - отметил он.

По его словам, важно участие украинцев в осуществлении правосудия. В частности, речь идет о суде присяжных.