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В Украине появится "суд в смартфоне": что это будет

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.

Об этом президент заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30".

Зеленский отметил, что будет аналогия "государства в смартфоне".

"Мы стремимся и обязательно создадим "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", - отметил он.

По его словам, важно участие украинцев в осуществлении правосудия. В частности, речь идет о суде присяжных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.

По словам президента, успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО. Зеленский подчеркнул важность права на честный суд.

Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского.

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Новости Украины Судебная реформаВладимир Зеленский
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