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Рада перегляне судову реформу після критики Зеленського

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 21:23
Рада перегляне судову реформу після критики Зеленського Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з головою парламенту Дмитро Разумковим, прем'єром Денисом Шмигалем та керівниками комітетів Ради. Обговорили необхідність проведення в Україні судової реформи.

Про це повідомив Офіс президента України.

В ході наради обговорили законопроекти щодо реформування судової системи України, які були напрацьовані під час широкого обговорення. Представники парламенту заявили, народні депутати готові розглянути ці законопроекти наступного пленарного тижня.

"Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав судову систему в Україні одною з найбільших сьогоднішніх проблем України. Він додав, що на цьому наголошують і міжнародні партнери.

Додамо, проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

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