Рада перегляне судову реформу після критики Зеленського

В ході наради обговорили законопроекти щодо реформування судової системи України, які були напрацьовані під час широкого обговорення. Представники парламенту заявили, народні депутати готові розглянути ці законопроекти наступного пленарного тижня.

"Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України", - заявив Зеленський.