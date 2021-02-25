Рада перегляне судову реформу після критики Зеленського
Президент Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з головою парламенту Дмитро Разумковим, прем'єром Денисом Шмигалем та керівниками комітетів Ради. Обговорили необхідність проведення в Україні судової реформи.
В ході наради обговорили законопроекти щодо реформування судової системи України, які були напрацьовані під час широкого обговорення. Представники парламенту заявили, народні депутати готові розглянути ці законопроекти наступного пленарного тижня.
"Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав судову систему в Україні одною з найбільших сьогоднішніх проблем України. Він додав, що на цьому наголошують і міжнародні партнери.
Додамо, проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.