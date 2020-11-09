В Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він заявив, що ситуація з коронавірусом вкрай напружена.

"З понеділка всі планові операції і госпіталізації в наших лікарнях заборонені. Лікарні приймають тільки ургентних хворих і з COVID-19", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що поки країна справляється з напливом хворих.

Раніше РБК-Україна писало, що медична система України здатна витримати 15-20 тисяч випадків заражень коронавірусом в добу. При більш ніж в 20 тисяч випадків на добу система охорони здоров'я не витримає.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.

Раніше повідомлялося, що уряд планує ввести новий карантин. Детальніше про можливі зміни читайте в матеріалі РБК-Україна.