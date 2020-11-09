В Украине запретили все плановые операции и госпитализации

В Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине запретили. Запрет начал действовать с понедельника.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он заявил, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная.

"С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19", - отметил Ляшко.

Он отметил, что пока страна справляется с наплывом больных.

Ранее РБК-Украина писало, что медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч случаев заражений коронавирусом в сутки. При более чем в 20 тысяч случаев в сутки система здравоохранения не выдержит.

Напомним, за сутки в Украине выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести новый карантин. Подробнее о возможных изменениях читайте в материале РБК-Украина.