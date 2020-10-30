RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні планують оновлювати зони карантину за новим принципом

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я допустили можливість відходу від світлофорного принципу карантинного зонування. Це розглядають і в уряді.

Популярні новини

Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Немчінов вважає, що країні потрібно почати підходити до єдиних принципів в зонуванні, але не уточнив, до яких саме.

"В принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко (головний санітарний лікар України, - ред.), ми маємо, напевно, вже маємо відходити від такого світлофорного принципу", - заявив він.

За сьогоднішнім рішенням, майже вся територія України потрапила в "помаранчеву" зону карантину. В "зеленій" зоні залишилися лише дві адміністративні одиниці.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину. В "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

Разом з тим, в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 8 312 заражень за добу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України карантин