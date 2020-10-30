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В Украине планируют обновлять зоны карантина по новому принципу

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения допустили возможность ухода от светофорного принципа карантинного зонирования. Это рассматривают и в правительстве.

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Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Немчинов считает, что стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании, но не уточнил, к каким именно.

"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины, - ред.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", - заявил он.

По сегодняшнему решению, почти вся территория Украины попала в "оранжевую" зону карантина. В "зеленой" зоне остались только две административные единицы.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина. В "красную" зону попали 11 областных центров.

Вместе с тем, в Украине зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса - 8312 заражений за сутки.

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