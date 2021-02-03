ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський про санкції проти каналів Козака: це боротьба за правду

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 10:49
Зеленський про санкції проти каналів Козака: це боротьба за правду Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський назвав блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент зазначив, що це було важке рішення.

"Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до Євросоюзу та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - написав Зеленський.

Нагадаємо, вчора вночі Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Під санкції потрапили телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр культури Олександр Ткаченко назвав телеканали Козака пропагандистською машиною.

Також повідомлялося, що "Слуга народу" обговорить блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne на засіданні фракції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський телеканалы 112 украина
NEWS
В Кабміні назвали умову для проведення електронних виборів
Сергій Щербина, Анастасія Рокитна В Кабміні назвали умову для проведення електронних виборів
DAILY
Михайло Федоров: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" – зробимо швидко
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Федоров: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" – зробимо швидко