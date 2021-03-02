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В Україні вже цього року запустять інспекцію з ЖКГ: для чого вона потрібна

Автор: РБК-Україна

Вже в цьому році в Україні може з'явитися житлово-комунальна інспекція. Вона буде контролювати якість надання відповідних послуг.

Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, у Верховній раді зареєстрували законопроект про створення житлово-комунальної інспекції.

"Це новий орган, який буде контролювати якість комунальних послуг і справедливість тарифів за ці послуги... Це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг. Зараз їх якість ніхто не оцінює", - зазначив Чернишов.

Він додав, що інспекцію мають намір запустити в 2021 році, вона буде мати статус центрального органу виконавчої влади з територіальними представництвами в кожній області.

Нагадаємо, раніше Чернишов заявив не планує ставати прем'єр-міністром України.

До цього в інтерв'ю РБК-Україна він заявляв, що поки немає підстав підвищувати комунальні тарифи.

"Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Точка. Їх немає", - зазначив Чернишов і додав, що в Україні працюють програми для багатоквартирних будинків, які покривають до 70% витрат на термомодернізацію.

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