В Україні вже цього року запустять інспекцію з ЖКГ: для чого вона потрібна

За його словами, у Верховній раді зареєстрували законопроект про створення житлово-комунальної інспекції.

"Це новий орган, який буде контролювати якість комунальних послуг і справедливість тарифів за ці послуги... Це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг. Зараз їх якість ніхто не оцінює", - зазначив Чернишов.

Він додав, що інспекцію мають намір запустити в 2021 році, вона буде мати статус центрального органу виконавчої влади з територіальними представництвами в кожній області.