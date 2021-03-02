В Україні вже цього року запустять інспекцію з ЖКГ: для чого вона потрібна

Вже в цьому році в Україні може з'явитися житлово-комунальна інспекція. Вона буде контролювати якість надання відповідних послуг.
Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив в інтерв'ю lb.ua.
За його словами, у Верховній раді зареєстрували законопроект про створення житлово-комунальної інспекції.
"Це новий орган, який буде контролювати якість комунальних послуг і справедливість тарифів за ці послуги... Це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг. Зараз їх якість ніхто не оцінює", - зазначив Чернишов.
Він додав, що інспекцію мають намір запустити в 2021 році, вона буде мати статус центрального органу виконавчої влади з територіальними представництвами в кожній області.
Нагадаємо, раніше Чернишов заявив не планує ставати прем'єр-міністром України.
До цього в інтерв'ю РБК-Україна він заявляв, що поки немає підстав підвищувати комунальні тарифи.
"Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Точка. Їх немає", - зазначив Чернишов і додав, що в Україні працюють програми для багатоквартирних будинків, які покривають до 70% витрат на термомодернізацію.