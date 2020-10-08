У Мінрегіоні запевняють, що комунальні тарифи рости поки не будуть

У Міністерстві розвитку громад і територій заявили, що поки немає підстав підвищувати комунальні тарифи. Але є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків і дбати про це.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, в Мінрегіоні допомагають громадянам платити менше, є програми для багатоквартирних будинків, де забезпечують 70% покриття витрат на термомодернізацію.

"Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Україна входить в опалювальний сезон з рекордними за 10 років запасами газу.

До цього Кабінет міністрів України дорчив не допустити зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (Львівська область) через проблемні теплоелектроцентралі.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році.