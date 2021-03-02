В Украине уже в этом году запустят инспекцию по ЖКХ: для чего она нужна

Уже в этом году в Украине может появиться жилищно-коммунальная инспекция. Она будет контролировать качество предоставления соответствующих услуг.
Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил в интервью lb.ua.
По его словам, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о создании жилищно-коммунальной инспекции.
"Это новый орган, который будет контролировать качество коммунальных услуг и справедливость тарифов за эти услуги… Это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Сейчас их качество никто не оценивает", - отметил Чернышов.
Он добавил, что инспекцию намерены запустить в 2021 году, она будет иметь статус центрального органа исполнительной власти с территориальными представительствами в каждой области.
Напомним, ранее Чернышов заявил не планирует становиться премьер-министром Украины.
До этого в интервью РБК-Украина он заявлял, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы.
"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - отметил Чернышов и добавил, что в Украине работают программы для многоквартирных домов, которые покрывают до 70% затрат на термомодернизацию.