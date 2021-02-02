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Україна ввела санкції проти Нікарагуа

Автор: Юлія Струк

Україна ввела санкції проти Нікарагуа. Верховна рада схвалила проект постанови №4689, яке президент Володимир Зеленський вчора вніс до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 322 нардепа.

Президент просив парламент затвердити рішення Ради національної безпеки й оборони від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа".

Відзначимо, введення санкцій проти Нікарагуа обумовлено призначенням "почесного консула" в анексованому Росією Криму. Торік посол Нікарагуа в РФ без узгодження з Україною відвідала Крим для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в Сімферополі" Олегу Белавенцеву консульського патенту.

Нагадаємо, на початку жовтня Кабінет міністрів вирішив ввести санкції проти Нікарагуа через призначення так званого "почесного консула" в окупованому РФ Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що Нікарагуа офіційно призначило "почесного консула" в Автономній республіці Крим. Ним став одіозний Олег Белавенцев, якого ще в 2019 році Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність України.

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