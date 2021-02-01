Зеленський просить Раду ввести санкції проти Нікарагуа: за що

Президент Володимир Зеленський просить Верховну раду ввести санкції проти Нікарагуа. Він вніс до парламенту постанову №4689.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Глава держави просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа".

Зазначимо, введення санкцій проти Нікарагуа обумовлене призначенням "почесного консула" в анексованому Росією Криму. Минулого року посол Нікарагуа в РФ без узгодження з Україною відвідала Крим для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією у Сімферополі" Олегу Белавенцеву консульського патенту.

Документ був зареєстрований у парламенті 1 лютого. Останній етап його проходження - опрацьовується у комітеті.

Нагадаємо, на початку жовтня Кабінет міністрів прийняв рішення ввести санкції проти Нікарагуа через призначення так званого "почесного консула" в окупованому Росією Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що Нікарагуа офіційно призначило "почесного консула" в Автономній республіці Крим. Ним став одіозний Олег Белавенцев, якого ще у 2019 році Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність України.