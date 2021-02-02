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Украина ввела санкции против Никарагуа

Автор: Юлия Струк

Украина ввела санкции против Никарагуа. Верховная рада одобрила проект постановления №4689, которое президент Владимир Зеленский вчера внес в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 322 нардепа.

Президент просил парламент утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".

Отметим, введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в аннексированном Россией Крыму. В прошлом году посол Никарагуа в РФ без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Напомним, в начале октября Кабинет министров решил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения так называемого "почетного консула" в оккупированном РФ Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной республике Крым. Им стал одиозный Олег Белавенцев, которого еще в 2019 году Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

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