Україна ввела санкції проти китайських компаній: список

Україна запровадила на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзіна та трьох розташованих у Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

Відповідні документи опублікувані на сайті президента України.

Застосовано обмежувальні заходи терміном на три роки до:

громадянина Китайської Народної Республіки Ван Цзіна,

компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови),

компанії Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР),

компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР),

компанії Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР).

Україна застосувала санкції у вигляді блокування активів: тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткового чи повного припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій.

Зазначимо, Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму.