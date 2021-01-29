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Україна ввела санкції проти китайських компаній: список

Автор: Анастасія Рокитна

Україна запровадила на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзіна та трьох розташованих у Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

Відповідні документи опублікувані на сайті президента України.

Застосовано обмежувальні заходи терміном на три роки до:

  • громадянина Китайської Народної Республіки Ван Цзіна,
  • компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови),
  • компанії Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР),
  • компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР),
  • компанії Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР).

Україна застосувала санкції у вигляді блокування активів: тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткового чи повного припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій.

Зазначимо, Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму.

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