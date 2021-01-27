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Україна запроваджує санкції проти російських авіакомпаній за польоти до Криму

Новость на русском → Київ, Середа 27 січня 2021 13:25
Україна запроваджує санкції проти російських авіакомпаній за польоти до Криму Фото: проти російських авіакомпаній вводять санкції (wikimedia.org by Anna Zvereva)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму. Тепер на них поширюється заборона на польоти над територією України і транзит ресурсів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні українського уряду.

Зокрема, Кабінет міністрів пропонує ввести санкції проти таких авіакомпаній:

  • "КрасАвіа"
  • "Коміавтотранс"
  • "Авіакомпанія "Азимут"
  • "Авіакомпанія "ІРАЕРО"
  • "Авіасервіс"
  • "Тулпар Ейр"
  • "Аеролімузін"
  • "Побєда"
  • "Симаргл"

Санкції проти цих юридичних осіб будуть введені на три роки. Крім того, Київ попросить міжнародне співтовариство також ввести санкції. Відповідні ноти направлять США, країн Євросоюзу і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заарештувала понад 100 літаків російських авіакомпаній, які порушили заборону на польоти до окупованого Криму.

З березня 2014 року над окупованим півостровом закрито повітряний простір, Україна припинила роботу всіх аеропортів, оскільки не може контролювати безпеку польотів. Але аеропорт Сімферополя на сьогодні працює, він регулярно приймає рейси з Російської Федерації.

Минулої весни Офіс президента опублікував оновлені списки санкцій проти Росії.

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