Украина ввела санкции против китайских компаний: список

Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.
Соответствующие документы опубликованы на сайте президента Украины.
Применены ограничительные меры сроком на три года против:
Украина применила санкции в виде блокирования активов: временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом; ограничения торговых операций; ограничения, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций.
Отметим, Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крыму.