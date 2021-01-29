Украина ввела санкции против китайских компаний: список

Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

Соответствующие документы опубликованы на сайте президента Украины.

Применены ограничительные меры сроком на три года против:

гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина,

компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова),

компании Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР),

компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР),

компании Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).

Украина применила санкции в виде блокирования активов: временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом; ограничения торговых операций; ограничения, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций.

Отметим, Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крыму.