Україна розробила декілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2"

Оператор газотранспортних систем України підготувався до запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Оператор розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України.

Про це йдеться в інтерв'ю глави Оператора ГТС України Сергія Макогона угорській економічній газеті Világgazdaság, текст якого наводить українське посольство в Будапешті .

"Звісно. Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі, тож послуги ГТС будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту", - пояснив він.

Макогон додав, що в такому разі Україні доведеться забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів.

"Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації. Відповідно - у разі повної відмови від транзиту нашою територією - вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант", - додав керівник ОГТСУ.