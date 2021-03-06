UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина разработала несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Оператор газотранспортных систем Украины подготовился к запуску российского газопровода "Северный поток-2". Оператор разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины.

Об этом говорится в интервью главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона венгерской экономической газете Világgazdaság, текст которого приводит украинское посольство в Будапеште.

"Конечно. Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе, поэтому услуги ГТС будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - пояснил он.

Макогон добавил, что в таком случае Украине придется обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а остальные постепенно будем выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС в качестве доступного запасного варианта", - добавил руководитель ОГТСУ.

Напомним, недавно Украина призвала США ввести новые санкции против "Северного потока-2", чтобы заблокировать реализацию этого газопровода.

В материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это грозит Украине" вы можете прочитать пояснения экспертов о том, какими будут последствия запуска этого газопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Украинатранзит газаСеверный поток-2
Читайте также
В США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по "Северному потоку-2"
Данилов о "Северном потоке-2": энергетика - оружие, которое часто использует Россия
Прогноз погоды