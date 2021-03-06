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Україна закликала США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2"

Новость на русском → Вашингтон, Субота 06 березня 2021 01:29
Україна закликала США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2" Фото: укладання газопроводу "Північний потік-2" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна виступила з закликом до адміністрації президента США Джо Байдена ввести новий всеосяжний санкційний режим проти газопроводу "Північний потік-2". Також вимагає посилити участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

З такою заявою виступила заступник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Юлія Свириденко на відеоконференції Atlantic Council.

Свириденко зазначила, що для України вкрай важливо участь Вашингтона в переговорному процесі про майбутнє Донбасу як у нормандському, так і в "мінськом" форматах.

"Ми будемо дуже вдячні, якщо США розглянуть введення нового всеосяжного санкційного режиму", - заявила Свириденко, уточнивши, що санкції проти Росії мають бути проти проекту "Північний потік-2".

Раніше РБК-Україна писала, що Німеччина вивчає чотири варіанти розвитку подій по завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що в державному департаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2".

До цього в США заявили, що вивчають можливість запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз не блокуючи "Північний потік-2" фактично "фінансує тирана".

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