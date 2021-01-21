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Україна просить Китай прискорити поставки вакцини від COVID

Новость на русском → Київ, Четвер 21 січня 2021 15:19
Україна просить Китай прискорити поставки вакцини від COVID Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна просить Китай в стислі терміни погодити дозвіл на поставки вакцини від COVID. Київ розглядає співробітництво щодо вакцини не тільки як міжурядову угоду.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з китайським колегою Ван Ї. Він подякував за урядову допомогу протягом 2020 року в боротьбі з пандемією COVID-19.

Кулеба також звернувся з проханням сприяти якнайшвидшому наданню дозволу на експорт вакцини до України.

"Ми розглядаємо питання співпраці щодо вакцини не просто як міжурядову угоду, а як взаємодію між народами Китаю та України", - підкреслив він.

Ван Ї запевнив, що Китай готовий підтримувати Україну в боротьбі з COVID-19 до повної перемоги над пандемією. Сторони також відзначили зростання обсягів торгівлі на 20% - до рекордних 15 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Ради подали закон, який дозволить в екстреному порядку застосовувати вакцини конкретних виробників, в тому числі китайської компанії Sinovac.

Україна уклала контракт на поставку майже 2 млн доз цієї вакцини.

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