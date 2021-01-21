Які саме вакцини Україна отримає по COVAX: Степанов назвав виробників

Глава МОЗ Максим Степанов розповів, що в першому півріччі 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин через механізм COVAX. Йдеться про вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Степанова, МОЗ приступив до розв'язання проблеми доступу до вакцин від COVID-19 у травні минулого року. Відомство почало комунікацію з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусної хвороби.

Він зазначив, що для отримання доступу українців до вакцини від COVID-19 розглядалися дві можливості.

"Ми визначили два шляхи отримання вакцин, їх обробляли паралельно. Перший - це COVAX, другий - закупівля вакцин безпосередньо у виробників", - розповів міністр.

Глава МОЗ зазначив, що 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тисяч доз вакцини Pfizer.

"Паралельно ще з кінця весни ми ведемо переговори з компаніями-виробниками вакцин. Це, в тому числі Sinovac, з якою уже укладено договір. Перші контакти з ними у нас були в травні, а активні переговори почалися у вересні. Діалог з іншими виробниками триває", - пояснив Степанов.

Він підкреслив, що з усіма компаніями підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, тому називати їх на цьому етапі заборонено.

Міністр зазначив, що з початку компанії пропонували Україні поставки в кінці 2021 - початку 2022 року.

"Однак такі віддалені терміни мене категорично не влаштовували. Тому вдалося домовитися, щоб поставки почалися значно раніше", - підсумував Степанов.

Нагадаємо, Україна буде закуповувати вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора з придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".

Як писало РБК-Україна, в Євросоюзі заявили про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з біднішими сусідами і Африкою. Цей механізм буде діяти окремо від COVAX.